Видео, подтверждающее встречу американских военных с
инопланетянами, опубликовано в США. В Пентагоне заявляют, что близки к
пониманию того, как летают НЛО.
Видео, подтверждающее встречу американских военных с
инопланетянами, опубликовано в США. В Пентагоне заявляют, что близки к
пониманию того, как летают НЛО.
Двухминутный ролик
под названием "Go Fast" появился на сайте организации To The Stars
Academy of Art and Science (TTSA) 9 марта. Как сообщается, это третий
подтвержденный и заснятый эпизод встречи с инопланетными кораблями.
Видеозапись была сделана в 2015 году истребителем F/A-18
Hornet у Восточного побережья США на высоте 7,5 тысячи метров. На кадрах
показан неопознанный летающий объект, зафиксированный датчиками системы обзора
AN/ASQ-228. Аппарат движется с высокой скоростью, так что камерам удается
захватить его в прицел лишь с третьей попытки.
Ранее организация публиковала еще два похожих ролика – FL1R1
и GIMBAL, на которых также показано, как самолеты ВВС США контролируют НЛО.
Министерство обороны США в декабре прошлого года впервые
официально признало существование программы Advanced Aviation Threat
Identification Program (Расширенная программа идентификации авиационных угроз).
В рамках этих исследований изучались НЛО. Программа действовала с 2007-го по
2012 год, потратив за это время 22 миллиона долларов, после чего была закрыта.
Секретные данные, полученные исследователями, раскрыл на
условиях аниномности бывший ее сотрудник. По его словам, летчики неоднократно
наблюдали летающие объекты, которые демонстрировали возможности, недостижимые
ни США, ни каким-либо другим государством. По его словам, ученые почти
поняли принцип, на котором летают НЛО. Предположительно, они создают некий
пузырь пространства-времени, что позволяет им передвигаться
с невероятными скоростями.