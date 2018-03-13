Видео, подтверждающее встречу американских военных с инопланетянами, опубликовано в США. В Пентагоне заявляют, что близки к пониманию того, как летают НЛО.

Видео, подтверждающее встречу американских военных синопланетянами, опубликовано в США. В Пентагоне заявляют, что близки кпониманию того, как летают НЛО.Двухминутный роликпод названием "Go Fast" появился на сайте организации To The StarsAcademy of Art and Science (TTSA) 9 марта. Как сообщается, это третийподтвержденный и заснятый эпизод встречи с инопланетными кораблями.Видеозапись была сделана в 2015 году истребителем F/A-18Hornet у Восточного побережья США на высоте 7,5 тысячи метров. На кадрахпоказан неопознанный летающий объект, зафиксированный датчиками системы обзораAN/ASQ-228. Аппарат движется с высокой скоростью, так что камерам удаетсязахватить его в прицел лишь с третьей попытки.Ранее организация публиковала еще два похожих ролика – FL1R1и GIMBAL, на которых также показано, как самолеты ВВС США контролируют НЛО.Министерство обороны США в декабре прошлого года впервыеофициально признало существование программы Advanced Aviation ThreatIdentification Program (Расширенная программа идентификации авиационных угроз).В рамках этих исследований изучались НЛО. Программа действовала с 2007-го по2012 год, потратив за это время 22 миллиона долларов, после чего была закрыта.Секретные данные, полученные исследователями, раскрыл наусловиях аниномности бывший ее сотрудник. По его словам, летчики неоднократнонаблюдали летающие объекты, которые демонстрировали возможности, недостижимыени США, ни каким-либо другим государством. По его словам, ученые почтипоняли принцип, на котором летают НЛО. Предположительно, они создают некийпузырь пространства-времени, что позволяет им передвигатьсяс невероятными скоростями.