Императрица отечественной сцены Ирина Аллегрова не оправдала надежд множества поклонников. Выступление артистки в Санкт-Петербурге возмущенные фанаты раскритиковали в пух и прах.

Императрица отечественной сцены Ирина Аллегрова не оправдала надежд множества поклонников. Выступление артистки в Санкт-Петербурге возмущенные фанаты раскритиковали в пух и прах.Концерт Ирины Аллегровой в Ледовом дворце не задался еще до его начала. Свое выступление артистке пришлось перенести на день, а когда возбужденные поклонники наконец оказались в зале, то услышали совсем не то, на что рассчитывали. "Полное фанерное г***о!" – заявил на своей страничке в Instagram один из фанатов артистки.Он объяснил, что, мол, весь зал просил Аллегрову спеть "Императрицу" и "Угонщицу", но она исполнила нечто совсем другое: якобы со сцены прозвучали странные, непонятные и незнакомые песни, передает . Издание приводит слова возмущенного фаната: "Люди идут концерт, чтобы слушать песни, которые они любят и знают! Последнюю половину концерта люди вставали и уходили! Если хочешь представить новые песни – так представь их на телевидении, чтобы люди знали, что они идут слушать. Шоу вообще не было. Переоделась один раз, и слава богу. Тут обсуждать даже нечего".Прочие поклонники оказались с ним солидарны. "Ужасно, А не концерт. Шли отдохнуть... Новые песни вообще не разобрать слова,а из старых пару песен. Разочаровала Ирина (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", Жаль, что старых песен было всего 3( очень ждали их и не дождались(", "Да действительно не хватило старых песен", "Из старых песен только "Привет Андрей", а где остальные? Надеялся зажечь на концерте, но увы; посмотрел вокруг – почти весь зал сидит, поспрашивал вокруг – все ждут старых веселых песен. Концерт неплохой, но хотелось другого", – высказали свое недовольство фанаты.Впрочем, большинство поклонников осталось под приятным впечатлением от концерта Ирины Аллегровой. Они поддержали "императрицу" в ее желании развиваться, а не стоять на месте, искать новые музыкальные ходы и удивлять зрителей.