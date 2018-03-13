ВТБ Лизинг совместно с официальным дистрибьютором и импортером автомобилей в России компанией «ММС РУС» запускают специальное предложение для компаний и индивидуальных предпринимателей ..

ВТБ Лизинг совместно с официальным дистрибьютором и импортером автомобилей в России компанией «ММС РУС» запускают специальное предложение для компаний и индивидуальных предпринимателей на лизинг обновленного пикапа Mitsubishi L200.Сумма лизингового контракта на срок 12 месяцев для поклонников данной марки в комплектации 2.4 DID DC Invite MT S03 составит не более 1 473 тысяч рублей с учетом НДС, при этом лизинговый платеж не будет превышать 67 270 рублей в месяц.Таким образом, лизингополучателю доступна скидка на розничную цену автомобиля, экономия на возврате НДС (18%) со всей суммы договора лизинга и отсутствие переплаты за лизинг автомобиля. Суммарная выгода на лизинг Mitsubishi L200 составляет около 520 тысяч рублей.Евгений Татаринов, заместитель генерального директора ВТБ Лизинг, прокомментировал: «Предлагаемые параметры лизинговой сделки позволяют клиентам без существенной финансовой нагрузки приобрести качественный японский пикап, как для личного пользования, так и для профессиональной деятельности».Специальная цена на все комплектации этой модели и комфортные условия лизинга действует до 31 марта 2018 года.