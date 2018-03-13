Администрация Владимира объявила конкурс на лучшее название для Ледового дворца спорта.

Администрация Владимира объявила конкурс на лучшее название для Ледового дворца спорта. Первые предложения уже есть, большинство из них традиционные - «Кристалл», «Айсберг» и «Полюс». Но, наверняка, кто-то из владимирцев сможет предложить и свой оригинальный вариант. Идеи можно направлять по электронной почте remdor@vladimir-city.ru или в городское управление по физической культуре и спорту (ул. Никитская, 4-а, телефон 45-15-17).Все варианты, поступившие на конкурс, опубликуют на официальном интернет-сайте мэрии vladimir-city.ru в разделе «Голосование за городские проекты». Лучшее название определится по результатам открытого интернет голосования.Победитель и призеры, занявшие втрое и третье места, получат специальные призы.Напомним, в новом Дворце получат прописку муниципальные детско-юношеские спортивные школы по фигурному катанию и хоккею с шайбой, а все желающие смогут заниматься ледовыми видами спорта в любое время года.Ледовый центр общей площадью 4960 кв. м оснастят самыми современными инженерными системами, зрительскими трибунами почти на 800 мест, душевыми, раздевалками и удобной инфраструктурой для активного отдыха. Территорию вокруг дворца благоустроят и озеленят, а для посетителей оборудую парковку на 200 машиномест.