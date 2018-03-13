Российская фигуристка Аделина Сотникова, заработавшая золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, рассказала о возникших у нее проблемах после триумфа на Играх. То, что спортсменка не смогла быстро вернуться на лед, стало результатом воздействия сразу нескольких факторов.

Российская фигуристка Аделина Сотникова, заработавшая золотую медаль на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, рассказала о возникших у нее проблемах после триумфа на Играх. То, что спортсменка не смогла быстро вернуться на лед, стало результатом воздействия сразу нескольких факторов.После того, как Аделина Сотникова стала первой в российской истории олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании в индивидуальном зачете, она взяла перерыв от большого спорта. "Я пропустила после Игр чемпионат мира. Потом были сплошные шоу, на которые меня приглашали, потом мне дали месяц отпуска. Мы всей семьей съездили в Париж, потом в Турцию. Я так не отдыхала никогда в жизни. Получила огромное удовольствие от отдыха, от еды, от того, что можно ничего не делать и ни о чем не думать. Полный релакс", – цитирует "Р-Спорт" чемпионку.По ее собственному признанию, вернуться к тренировкам после этого было очень сложно, однако упорный труд принес свои плоды. "К началу сезона я восстановила кондиции, похудела, словом, все было нормально", – вспомнила фигуристка. Однако вновь показать себя на масштабных соревнованиях девушка так и не смогла. "Случилась травма – частичный разрыв связки правой ноги", – рассказала Аделина Сотникова.Впрочем, проблемы касались не только физического состояния фигуристки. "В тот момент мне еще и голова сильно мешала", – призналась спортсменка. Она добавила, что не могла выбросить из головы мысль о том, что она олимпийская чемпионка."Если при этом что-то не получается, начинается самое поганое. Потому что ты не можешь даже выговориться. Ты же – олимпийская чемпионка, у тебя нет права на ошибку. Возникает ощущение, что все вокруг тебя думают только об этом", – пожаловалась Сотникова.Однако, подчеркнула спортсменка, олимпийские чемпионы – не роботы и у них могут быть душевные метания и они могут страдать от физических изменений. "Каждый раз это новые ощущения на льду. То у тебя все болит, то ты худеешь, то поправляешься, причем это может быть вообще не связано с тем, сколько ты ешь. А главное, ты никогда не знаешь, как долго это будет продолжаться и с чем придется столкнуться завтра. И никто от этого не застрахован", – подчеркнула Аделина Сотникова.