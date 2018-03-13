13.03.2018

2018-03-13 15:00:29

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (08 (9609) от 13 марта 2018 года).

ГАЗЕТЕ «ПЕТРОВКА,38» — 95 ЛЕТ!

Поздравления коллективу газеты «Петровка, 38» от начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал­-лейтенанта полиции О.А. Баранова и Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Т.Н. Москальковой читайте на странице 2.



ЧЕСТНО И ОБЪЕКТИВНО

«Петровка, 38» в последние годы СССР: как это было. Подробности читайте на странице 2.



ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА!

В зале коллегии столичной полиции начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов провёл торжественный приём по случаю празднования 80-летия ветерана органов внутренних дел Валентина Васильевича Ракова. Подробности на странице 2.



ВЕРНЫ ТРАДИЦИЯМ ГАЗЕТЫ

«Красный милиционер и пожарный» — «На боевом посту» — «Петровка, 38»

Дорогие читатели! 10 марта 2018 года газете «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве исполнилось 95 лет. Мы гордимся тем, что газета, пережив два кризисных периода — 1992 и 2011 года, не прекратила своего существования и выходит по сей день… Продолжение читайте на странице 3.



«ЛУКОВАЯ КАМПАНИЯ»

Чтобы выжить в 90-е, редакция бралась за самые экзотические проекты...Подробности читайте на странице 3.



ПОЦЕЛОВАЛИ ВСЕ МУЗЫ, НО ОН ВЫБРАЛ ГАЗЕТУ

Как уже знают постоянные читатели нашей газеты, одну из своих планёрок редакция «Петровки, 38» недавно провела в Музее истории органов внутренних дел Москвы. Читайте на странице 4.



БОЕВОЙ ПОСТ БОРИСА СОКОЛОВА

Свыше шестнадцати лет, с января 1972 по май 1988 года, редактором газеты «На боевом посту» УВД-ГУВД Мосгорисполкома был Борис СОКОЛОВ. В редакцию периодического издания столичных стражей правопорядка он, выпускник факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, пришёл из журнала МВД СССР «Советская милиция», где трудился старшим инструктором и в ту пору побывал в командировках во многих уголках Союза. Подробности читайте на странице 5.



НА ВЕРШИНУ ЭЛЬБРУСА – С ГАЗЕТОЙ!

До конечной цели восхождения остались считанные метры. Ещё немного — и вот она, вершина Эльбруса. Погодные условия позволили команде дойти лишь до отметки 4,5 км над уровнем моря — в горах бушевала непогода… Продолжение на странице 5.



ЧЕЛОВЕК ИЗ КГБ

В самом начале 1983 года на Петровку, 38, прибыла группа офицеров Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР. Историческая память свидетельствует, что обычно появление специалистов из «конторы глубинного бурения», так простой люд уважительно расшифровывал эту аббревиатуру, как правило, знаменуется проведением какой-нибудь «тайной операции». Но в этот раз появление «людей Лубянки» на Петровке, 38, было вызвано абсолютно другими причинами… Подробности на странице 6.



И КИСТЬЮ, И ПЕРОМ!

Бывший главный редактор газеты «Щит и меч» Объединённой редакции МВД России полковник внутренней службы в отставке Валерий Кулик вспоминает о роли периодического издания ГУВД г. Москвы в своей судьбе. Читайте на странице 7.



ПО ДОРОГЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Еженедельник, который вы сейчас держите в руках или читаете его электронную версию, делала большая творческая команда: главный редактор, его заместители, в том числе и ответственный секретарь, корреспонденты, фотокорреспонденты, художник, оператор компьютерного набора, корректоры, верстальщики, сетевой администратор. Как работает редакционная кухня? Подробности читайте на странице 7.



НА СТРАЖЕ НОВОЙ МОСКВЫ

Представляем УВД по Троицкому и Новомосковскому административным округам Москвы. Читайте на страницах 8-9:

ОТДЕЛ ПОСТАВИЛИ В ПРИМЕР

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, — гласит народная мудрость. Поэтому на редколлегии мы решили показать самый обычный день из жизни руководителя правоохранительного коллектива.

СПАСИБО НАСТАВНИКУ

Служить России, защищать свой народ он мечтал с детства. Именно поэтому Станислав Романов и поступил в Омский танковый инженерный институт имени Маршала Советского Союза П.К. Кошевого. После вручения диплома молодого лейтенанта распределили в прославленную Кантемировскую дивизию. Но случилось неприятное событие — сокращение штатов. И Станислав решил идти работать в милицию.

В НУЖНЫЙ МОМЕНТ В НУЖНОМ МЕСТЕ

Телефонный звонок разбудил его очень рано, но для участкового это дело привычное. Нужно было срочно подключиться к расследованию серьёзного преступления.

НА СЛУЖБУ ПРАВОПОРЯДКУ ПРИЗВАЛИ ЮНОСТЬ

Новое — это хорошо забытое старое. В советские времена во всей стране существовали отряды, которые носили наименование «Юные друзья милиции». Сегодня это движение продолжается.



ВАЛЕНТИНА МАРЧЕНКОВА: «РАБОТАЛА В РЕДАКЦИИ С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ»

Старшину милиции Валентину Марченкову в редакции «Петровки, 38» знают очень хорошо. Она один из самых верных внештатных авторов нашей газеты. Подробности читайте на странице 10.



РЕПОРТЁРСКИЕ БАЙКИ. Читайте на страницах 10-11:

АКУЛА ПЕРА ИОСИФ ЩУКА

История о том, как ПОСТОВОЙ милиционер в журналисты ходил.

СТЕПАНЫЧ

Машина плавно стартовала от аэропорта и покатила в ночь. Водитель такси пристально вглядывался вдаль, пытаясь сквозь дождь рассмотреть дорогу…

СУДЬБА ВОРОНЕЖСКОГО СОЛДАТА

В начале 70-х годов в газете «На боевом посту» (предшественницы «Петровки, 38») начала выходить специализированная полоса «Сигнал» Управления противопожарной охраны ГУВД Москвы. В малочисленном составе редакции не было такого корреспондента, который бы глубоко разбирался в пожарном деле, а ведь столичная противопожарная охрана — большая и сложная организация…



ПОД ВЛИЯНИЕМ ВНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

12 апреля 1999 года, в День космонавтики, я был назначен главным редактором газеты «Петровка, 38». О том, какая интересная, но хлопотная жизнь у меня начнётся после назначения, я и не предполагал. Подробности читайте на странице 12.



О ЛЮДЯХ И НЕМНОГО О ГАЗЕТЕ

Странное это было ощущение: я, ещё даже не имевший корочки о получении высшего образования, пришедший в газету, в общем-то, скорее из любопытства, ехал брать интервью у некоего генерала. В действительности, я понятия не имел, какое у него звание, но изумление от происходящего было столь велико, что я навсегда обозначил его именно как «генерала». Так сознание подчеркнуло важность происходящего… Продолжение читайте на странице 12.



СЫЩИК НА ШАХМАТНОМ ТРОНЕ

После революции выдающийся русский шахматист Александр Алёхин оказался в Одессе. В апреле 1919 года город заняли красные. Алёхина собирались расстрелять, и только счастливый случай помог ему избежать ужасного конца. Оказавшись на свободе, Алёхин перебрался в Москву и попал на работу в... Московский уголовный розыск. Подробности читайте на странице 13.



ПОДВИГ БОЙЦОВ ВЕДОМСТВЕННОЙ МИЛИЦИИ

Уверенно пройдя с 10 марта 1923-го годы становления, газета «На боевом посту» — печатный орган политотдела РК (рабоче-крестьянской) милиции города Москвы — стала авторитетным ведомственным периодическим изданием… Продолжение на странице 14.



ТОВАРИЩ ПУШКИН

КАК МЫ РОДСТВЕННИКА ВЕЛИКОГО ПОЭТА ИСКАЛИ

Григорий Григорьевич Пушкин, правнук «солнца русской поэзии», был партизаном, разведчиком и сотрудником Московского уголовного розыска. Читайте на странице 15.



ШТРИХИ ДЛЯ ГАЗЕТНЫХ ПОЛОС

Художник Николай Рачков: от весёлых картинок к суровой действительности. Подробности на странице 16.



КАЖДАЯ КНИГА УНИКАЛЬНА

При участии коллектива редакции газеты «Петровка, 38» были подготовлены и изданы 11 книг, 3 фотоальбома и множество памятных буклетов. Подробнее читайте на странице 16.



С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГАЯ РЕДАКЦИЯ!

Поздравления коллективу газеты «Петровка, 38» от генерал-майора милиции Николая ШАРАНКОВА, автора книги «На службе Отечества — от рядового до генерала».Читайте на странице 16.



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