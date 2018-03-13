Развитие Зеленограда как города-спутника Москвы в последние годы было сопряжено с его транспортной доступностью и, в первую очередь, это касалось автомобилистов. Сегодня эта проблема полностью решена – открытая на 41-м километре Ленинградского шоссе транспортная развязка приблизила Зеленоград к столице.

Развитие Зеленограда как города-спутника Москвы в последниегоды было сопряжено с его транспортной доступностью и, в первую очередь, этокасалось автомобилистов. Сегодня этапроблема полностью решена – открытая на 41-м километре Ленинградского шоссе транспортнаяразвязка приблизила Зеленоград к столице.Зеленоградский административный округ неразрывно связан с Москвой.Город-спутник в конце ХХ века развивался как обособленное поселение со своейнаучной и производственной базой, Зеленоград даже называли советской Кремниевойдолиной. Дело в том, что в 1962 году строящийся город, задуманный изначальнокак центр текстильной промышленности, был переориентирован на развитиеэлектроники и микроэлектроники.В момент основания его население не превышало 65 тысяччеловек. Сегодня зеленый город разросся и в нем живут более 230 тысяч. Многие жителиЗеленограда ездят в столицу на работу и еще какие-то пять лет назад автолюбителистояли в глухих пробках на выезде на загруженное фурами и грузовиками Ленинградскоешоссе. Светофор для поворота в сторону Москвы работал считанные секунды длятого, чтобы Лениградка не вставала намертво, зато на выезде из Зеленограда пробкинаблюдались чуть ли не круглосуточно. В них можно было простоять до получаса.Было решено построить современную транспортную развязку напересечении Ленинградского шоссе и Панфиловского проспекта. С этой задачей вкороткие сроки справилась дорожно-строительная компания "Гера". Грандиозныйпроект, который лично курировали мэр Москвы Сергей Собянин и префектЗеленоградского округа Анатолий Смирнов, серьезно облегчил жизнь зеленоградцам.Если раньше автомобилисты предпочитали пользоваться въездомв Зеленоград через пятый микрорайон, то сейчас могут выбрать любой из двухзаездов, ставших одинаково удобными. Это значительно снизило нагрузку на Солнечнуюаллею, Московский и Центральный проспекты. Разгрузка на этих дорогахЗеленограда очевидна уже сейчас – по данным сервиса "Яндекс. Пробки" навыездах из города затруднения в движении сейчас практически не возникают.Двухуровневая развязка на 41-м километре Ленинградскогошоссе типа "клеверный лист" позволила убрать светофор и ускоритьдвижение на пересечении с Панфиловским проспектом. Был построен тоннель под шосседлиной около 80 метров с двумя полосами в каждом направлении. Основную проезжуючасть Ленинградского шоссе расширили до четырех полос движения в каждомнаправлении.В процессе строительства было реконструировано в общейсложности семь километров дорог. Для удобства пешеходов параллельно тоннелюпостроен подземный переход через Ленинградское шоссе. Пешеходный переход подПанфиловским проспектом в районе пруда Быково Болото реконструирован.Выбор в пользу строительства именно тоннеля, а не эстакады, объясняетсятем, что в районе новой развязки находится мемориальный комплекс "Штыки" –памятник и братская могила защитников Москвы. Чтобы не повредить воинские захоронения,автодорогу убрали под землю. Для посетителей памятника была построена удобная парковка.Зеленоградцы высоко оценили масштабные работы по реконструкциипроблемной развязки. Добраться до Москвы теперь стало намного проще и быстрее.Кроме того, улучшилась и экологическая ситуация вокруг загруженной Ленинградки –выхлопов от стоящих в пробках машин стало на порядок меньше.