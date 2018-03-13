Развитие Зеленограда как города-спутника Москвы в последние
годы было сопряжено с его транспортной доступностью и, в первую очередь, это
касалось автомобилистов. Сегодня эта
проблема полностью решена – открытая на 41-м километре Ленинградского шоссе транспортная
развязка приблизила Зеленоград к столице.
Развитие Зеленограда как города-спутника Москвы в последние
годы было сопряжено с его транспортной доступностью и, в первую очередь, это
касалось автомобилистов. Сегодня эта
проблема полностью решена – открытая на 41-м километре Ленинградского шоссе транспортная
развязка приблизила Зеленоград к столице.
Зеленоградский административный округ неразрывно связан с Москвой.
Город-спутник в конце ХХ века развивался как обособленное поселение со своей
научной и производственной базой, Зеленоград даже называли советской Кремниевой
долиной. Дело в том, что в 1962 году строящийся город, задуманный изначально
как центр текстильной промышленности, был переориентирован на развитие
электроники и микроэлектроники.
В момент основания его население не превышало 65 тысяч
человек. Сегодня зеленый город разросся и в нем живут более 230 тысяч. Многие жители
Зеленограда ездят в столицу на работу и еще какие-то пять лет назад автолюбители
стояли в глухих пробках на выезде на загруженное фурами и грузовиками Ленинградское
шоссе. Светофор для поворота в сторону Москвы работал считанные секунды для
того, чтобы Лениградка не вставала намертво, зато на выезде из Зеленограда пробки
наблюдались чуть ли не круглосуточно. В них можно было простоять до получаса.
Было решено построить современную транспортную развязку на
пересечении Ленинградского шоссе и Панфиловского проспекта. С этой задачей в
короткие сроки справилась дорожно-строительная компания "Гера". Грандиозный
проект, который лично курировали мэр Москвы Сергей Собянин и префект
Зеленоградского округа Анатолий Смирнов, серьезно облегчил жизнь зеленоградцам.
Если раньше автомобилисты предпочитали пользоваться въездом
в Зеленоград через пятый микрорайон, то сейчас могут выбрать любой из двух
заездов, ставших одинаково удобными. Это значительно снизило нагрузку на Солнечную
аллею, Московский и Центральный проспекты. Разгрузка на этих дорогах
Зеленограда очевидна уже сейчас – по данным сервиса "Яндекс. Пробки" на
выездах из города затруднения в движении сейчас практически не возникают.
Двухуровневая развязка на 41-м километре Ленинградского
шоссе типа "клеверный лист" позволила убрать светофор и ускорить
движение на пересечении с Панфиловским проспектом. Был построен тоннель под шоссе
длиной около 80 метров с двумя полосами в каждом направлении. Основную проезжую
часть Ленинградского шоссе расширили до четырех полос движения в каждом
направлении.
В процессе строительства было реконструировано в общей
сложности семь километров дорог. Для удобства пешеходов параллельно тоннелю
построен подземный переход через Ленинградское шоссе. Пешеходный переход под
Панфиловским проспектом в районе пруда Быково Болото реконструирован.
Выбор в пользу строительства именно тоннеля, а не эстакады, объясняется
тем, что в районе новой развязки находится мемориальный комплекс "Штыки" –
памятник и братская могила защитников Москвы. Чтобы не повредить воинские захоронения,
автодорогу убрали под землю. Для посетителей памятника была построена удобная парковка.
Зеленоградцы высоко оценили масштабные работы по реконструкции
проблемной развязки. Добраться до Москвы теперь стало намного проще и быстрее.
Кроме того, улучшилась и экологическая ситуация вокруг загруженной Ленинградки –
выхлопов от стоящих в пробках машин стало на порядок меньше.