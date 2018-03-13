Желая избежать административной ответственности, нетрезвая нарушительница предложила муромским инспекторам ДПС три тысячи рублей.

Отделом дознания МО МВД России «Муромский» возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Меленки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).Поздно вечером 8 марта текущего года инспекторы дорожно-патрульной службы на Меленковском шоссе города Мурома остановили автомобиль «ВАЗ-21102» под управлением 30-летней жительницы города Меленки. Женщина находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения, что было подтверждено показаниями специального прибора.Находясь в служебном автомобиле нарушительница, не желая быть привлеченной к административной ответственности, предложила инспектору ДПС денежное вознаграждение в сумме 3 тысяч рублей. Несмотря на предупреждение со стороны полицейского о том, что это уголовно наказуемое деяние, женщина продолжала настаивать на своем, пытаясь передать купюры сотруднику полиции.О данном факте инспектор проинформировал дежурную часть межмуниципального отдела, после чего незаконные действия правонарушительницы были пресечены.