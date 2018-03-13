Женщину ищут уже девять месяцев

Жительница Судогодского района ушла в поход и не вернулась.36-летняя Евгения Горина пропала после сплава по реке. Женщина уже уходила в долгие походы - от трех месяцев до полугода. Но до этого случая она всегда выходила на связь с родственниками. Уже девять месяцев о Евгении нет информации.Она ушла в поход 23 июня прошлого года. Женщина взяла с собой резиновую надувную лодку, вещи и продукты. В полицию за помощью в поисках обратилась мама туристки. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело.Если вы знаете что-либо о местонахождении Евгении Гориной, звоните по следующим телефонам:8 (4922) 47-29-14, 47-29-12 – Фрунзенский межрайонный следственный отдел СК России;8 (4922) 47-29-43 – отдел криминалистики следственного управления СК России;или в дежурную часть УМВД: 8 (4922) 45-17-71, 45-18-81.