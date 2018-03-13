Португальский наставник английского футбольного клуба Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской Севильи отметил, что гостевая ничья (0:0) не дает преимущества его команде.

Португальский наставник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью накануне ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Севильи" отметил, что гостевая ничья (0:0) не дает преимущества его команде."Матч обещает быть очень сложным, — цитирует Моуринью официальный сайт УЕФА. –Нам будет противостоять команда, которая не проиграла "Ливерпулю" ни дома, ни на выезде. Более того, "Севилья" забивала "Ливерпулю", у которого богатые традиции и шикарный стадион. Мы знаем, как опасен "Ливерпуль", так что "Севилья" – однозначно хорошая команда"."Пока не могу сказать, позволит ли здоровье выйти на поле Полю Погба. Решение примем завтра. Сегодня он немного занимался с командой после того, как завершилась открытая часть тренировки", – заключил Моуринью.