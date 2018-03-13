Олег Табаков скончался 12 марта. Актер цеплялся за жизнь несколько месяцев. Борьба со смертью измотала его близких. Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова рассказала, какое будущее ждет вдову Табакова Марину Зудину.
Олег Табаков скончался 12 марта. Актер цеплялся за жизнь несколько месяцев. Борьба со смертью измотала его близких. Таролог и ясновидящая Марианна Абравитова рассказала, какое будущее ждет вдову Табакова Марину Зудину.
"Конечно для Зудиной это огромная трагедия. Переживать она будет и очень долго. Это была действительно настоящая любовь и она остро ощущает его потерю. Период реабилитации будет глубокой и долгой. Для нее Табаков проложил хорошую и длинную дорогу", – рассказала .
По словам таролога, бедствовать вдова не будет. "Конечно для ее комфортной жизни все есть. Тема дележки наследства присутствует. Состояние ей останется большое. Но от всей этой истории она немного отойдет в сторону. Наступит глубокое переосмысление всего того, что было на фоне этой ужасной потери", – отметила ясновидящая.
В ближайшие десять лет Зудина не выйдет замуж. "Она будет жить во внутреннем комфорте и хочу сказать, что она женщина которая не бросается направо и налево. У нее не будет потребности в устройстве своей личной жизни. Она по максимуму отдала любовь Табакову", – считает Абравитова.
Смерть Табакова не явилось сюрпризом для Зудиной. "Готовность к трагедии была. Психологически она уже была адаптирована к этому. Нервные срывы она уже пережила до того, как он от нас ушел. Никаких заболеваний на этой почве у нее не будет. Она сама по себе четко представляет как будет двигаться дальше по жизни. И у нее, поверьте, все будет хорошо", – резюмировала ясновидящая.