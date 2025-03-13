Парламентарии задавали главе города множество вопросов о выполненных задачах и будущих планах.

Депутаты одобрили отчет мэра Владимира Дмитрия Наумова о проделанной работе за год. Парламентарии задавали главе города множество вопросов о выполненных задачах и будущих планах. Подробности рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.— Каждого интересовали изменения, которые произойдут в их округах. Судя по ответам, город ждёт масштабное преображение, — отметил Игошин.Так, например, через два года регион будет отмечать юбилей «Золотого кольца России». В связи с этим, руководителям области поставлена задача сделать все, чтобы Владимир стал лучшим городом земли, чтобы сюда потянулись туристы и им здесь было комфортно и интересно.— Еще одним из актуальных вопросов был вопрос о судьбе новой школы в Сновицы - Веризино. Дмитрий Наумов подчеркнул, что администрация уже решает вопрос подбора кадров учителей для этого учреждения. Ожидается, что при открытии школы, в ней сразу будут учиться 670 детей, — продолжает парламентарий.Планов и дел много. Идет новый этап работы.