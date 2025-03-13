Дмитрий Наумов заявил, что пруды и строящаяся дорога не входят в состав парка за ДТЮ. Об этом мэр Владимира сообщил в рамках своего отчета перед депутатами Горсовета, когда желающие могли

Дмитрий Наумов заявил, что пруды и строящаяся дорога не входят в состав парка за ДТЮ. Об этом мэр Владимира сообщил в рамках своего отчета перед депутатами Горсовета, когда желающие могли задать вопросы. Вопрос по Старым садам задал депутат Совета нардепов Николай Голенкевич, он наряду с общественниками и экоактивистами входит в состав рабочей группы по благоустройству