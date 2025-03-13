Жителю Гороховца грозит лишение свободы на срок до 10 лет за кражу трактора для уборки снега. Мужчина смог это сделать, продав спецтехнику своим знакомым, рассказали в пресс-службе

Жителю Гороховца грозит лишение свободы на срок до 10 лет за кражу трактора для уборки снега. Мужчина смог это сделать, продав спецтехнику своим знакомым, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Трактор принадлежал АО «СМУ-Дондорстрой», которое обслуживало участок дороги М-7 «Волга» от деревни Мячково до деревни Симонцево. В конце рабочего дня спецтехнику оставляли на территории базы противогололедных