Из горящей квартиры малосемейки на Верхней Дуброве спасли 12 человек. Инцидент произошел 13 марта в районе 5 часов вечера. В соцсетях появились кадры почерневшего от дыма балкона.Как сообщили

Из горящей квартиры малосемейки на Верхней Дуброве спасли 12 человек. Инцидент произошел 13 марта в районе 5 часов вечера. В соцсетях появились кадры почерневшего от дыма балкона.Как сообщили в тревожном ведомстве, квартира на 7 этаже дома № 28б на Дуброве загорелась, предварительно, из-за того, что хозяин курил на балконе. Позже стало известно, что мужчина отравился