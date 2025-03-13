Особенно активно будут бороться с свалками.

Во Владимире запланированы субботники на 22 марта, а также 12 и 26 апреля. Как сообщила пресс-служба мэрии, масштабная уборка коснется не только центральных улиц, парков и скверов, но и спальных районов, выездов, зеленых зон и территорий возле водоемов.Особое внимание будет уделено борьбе с несанкционированными свалками и ремонту малых архитектурных форм. Кроме того, планируется очистка территорий, находящихся в ведении ЖСК, ТСЖ и садовых товариществ. Руководителям предприятий рекомендовано организовать санитарную очистку и вывоз поросли в охранной зоне инженерных коммуникаций.Напомним, ранее мы писали, что