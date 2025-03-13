Депутат Госдумы от региона Алексей Говырин прокомментировал доклад главы Владимира по итогам работы за 2024 год. Напомним, Дмитрий Наумов отчитался перед депутатами Городского совета. В ходе

Депутат Госдумы от региона Алексей Говырин прокомментировал доклад главы Владимира по итогам работы за 2024 год. Напомним, Дмитрий Наумов отчитался перед депутатами Городского совета. В ходе отчета мэр рассказал не только о результатах работы за прошлый год, но и поделился планами на будущее. Как отметил Алексей Говырин – главная задача нынешнего городского руководства – усилить