На две недели раньше: с 15 марта во Владимире стартует весенняя уборка города. Он пройдет до 1 мая. Как сообщили в мэрии, Дмитрий Наумов уже подписал соответствующее постановление. Из-за ранней

На две недели раньше: с 15 марта во Владимире стартует весенняя уборка города. Он пройдет до 1 мая. Как сообщили в мэрии, Дмитрий Наумов уже подписал соответствующее постановление. Из-за ранней весны днями проведения общегородских субботников объявлены 22 марта, 12 и 26 апреля. Планируется уборка не только на главных улицах Владимира, в парках и скверах, но