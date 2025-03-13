Это Балакиревский механический завод.

Во Владимирской области Балакиревский механический завод спасают от банкротства.Также предприятие включено в перечень стратегических организаций. Арбитражный суд подготовил резолютивную часть по делу. Претензии к оборонному предприятию имеются у энергетиков и налоговой инспекции, перед ними есть задолженности.Так, в определении указано, что на 1 июля 2021 года предприятие имело 9,1 миллиона рублей налоговой задолженности, к октябрю 2024 года сумма выросла до 112,5 миллионов рублей.Кредиторы попросили ввести на заводе финансовое оздоровление, в то же время представители предприятия настаивали на внешнем управлении. В Арбитражный суд поступили многочисленные обращения, связанные с работой организации. Сейчас завод не имеет заданий по гособоронзаказу, но в условиях проведения СВО может потребоваться возобновить производство. Также компания во время платит зарплаты.В итоге суд утвердил внешнего управляющего.