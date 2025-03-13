Ранее Телегин уже получал звания «Почетный энергетик Российской Федерации» и «Почетный работник топливно-энергетического комплекса РФ».

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» депутату Заксобрания Владимирской области Валерию Телегину. Награда была вручена за многолетнюю работу и значительный вклад в развитие энергетической отрасли.Ранее Телегин уже получал звания «Почетный энергетик Российской Федерации» и «Почетный работник топливно-энергетического комплекса РФ», а также медаль «За заслуги в развитии ЖКХ России». Валерий Телегин был избран в Заксобрание по одномандатному округу №25, который включает Гороховецкий, Селивановский районы и часть Вязниковского.Напомним, ранее мы писали, что