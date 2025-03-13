«Ростелеком» организовал серию уроков по кибербезопасности для школьников Владимира. Занятия прошли в областной библиотеке для детей и молодежи. Специалисты провайдера рассказали ..

«Ростелеком» организовал серию уроков по кибербезопасности для школьников Владимира. Занятия прошли в областной библиотеке для детей и молодежи. Специалисты провайдера рассказали подросткам об угрозах, которые таит цифровое пространство, методах защиты персональных данных, а также о важности использования надежных паролей и лицензионных антивирусных программ.Полученные знания дети закрепили в игре-викторине. Самые активные ее участники получили полезные призы от компании.Екатерина Ковалевская, заведующая отделом электронных ресурсов и мультимедийных технологий Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи:«Мы продолжаем сотрудничество с "Ростелекомом” по обучению детей безопасному поведению в Сети. Согласно статистике, более 70 % из них хотя бы раз сталкивались с кибербуллингом или кибермошенниками. Поэтому каждый урок — это шаг к тому, чтобы подростки становились более осведомленными и уверенными в своих действиях в интернете. Мы хотим, чтобы они не только могли защитить себя, но и делились своими знаниями с друзьями, родственниками, знакомыми».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Мы активно поддерживаем образовательные проекты, направленные на повышение цифровой грамотности всех слоев населения. Рады помочь землякам стать уверенными интернет-пользователями. Во время занятий наши специалисты демонстрируют практические инструменты, которые помогут защититься в онлайн-пространстве».«Ростелеком» предлагает цифровые решения в сфере кибербезопасности. Например, запущена , включающая 16 образовательных и развлекательных сервисов, в том числе программы, блокирующие потенциально вредоносные приложения и опасные ресурсы.Информацию о других социальных проектах «Ростелекома» .. ИНН 7707049388.Реклама