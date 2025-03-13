В столице Азербайджана начал свою работу ежегодный Глобальный Бакинский форум Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности.

В столице Азербайджана начал свою работу ежегодный Глобальный Бакинский форум Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности, передает корреспондент NEWS.ru. Организатором мероприятия выступает Международный центр Низами Гянджеви. Панельные сессии и дискуссии в рамках форума продлятся два дня — до 15 марта.Президент Азербайджана Ильхам Алиев накануне провел встречу с организаторами мероприятия и поблагодарил их. По его словам, они вносят значительный вклад в обсуждение важных вопросов международной повестки дня и поиск путей их решения. Глава государства подчеркнул, что ежегодный форум посвящен темам, связанным с формированием нового миропорядка.В рамках дискуссий будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы. Среди них геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.В этом году форум соберет около 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая свыше 25 экс-президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей международных агентств, в том числе ООН, а также порядка 25 бывших министров и заместителей министров.Ранее экс-министр юстиции Грузии Эка Ткешелашвили на полях XII Глобального Бакинского форума заявила NEWS.ru, что партнерство Тбилиси и Баку столь глубоко, что его было бы тяжело испортить, отношениям стран вряд ли что-то грозит. При этом она положительно оценила усилия нынешних грузинских властей по укреплению сотрудничества с Азербайджаном.