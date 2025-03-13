Пятница расстроит владимирцев своей непогодой. Как прогнозируют синоптики Владимирского гидрометцентра, 14 марта во Владимире и по области ожидается девятибалльный шторм. Во второй

Пятница расстроит владимирцев своей непогодой. Как прогнозируют синоптики Владимирского гидрометцентра, 14 марта во Владимире и по области ожидается девятибалльный шторм. Во второй половине ночи южный и юго-западный ветер усилится, нарастив порывы до 17 метров в секунду. При этом, днем этот показатель может подняться до 21 метра в секунду. В МЧС области напоминают – такие неблагоприятные