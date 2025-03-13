«Тотальный диктант – 2025» состоится 5 апреля в 14:00. Жителей Владимирской области тоже приглашают проверить знания родного языка. Зарегистрироваться можно будет на этом сайте с 26 марта,

«Тотальный диктант – 2025» состоится 5 апреля в 14:00. Жителей Владимирской области тоже приглашают проверить знания родного языка. Зарегистрироваться можно будет на этом сайте с 26 марта, сообщает пресс-служба правительства области. Написать диктант предлагается очно или онлайн, выбрать способ участия нужно на сайте. Акция проводится с 2004 года. Она помогает повысить уровень грамотности населения и