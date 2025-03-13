Трактор марки «Беларус 82.1» был помещён на стоянку.

В Гороховецком районе Владимирской области местный житель попал под суд из-за краже трактора для зимней уборки на федеральной трассе М-7. Сломанная техника была продана его знакомым, при этом злоумышленник не сообщил им о наличии законного владельца.Согласно сообщению прокуратуры, трактор марки «Беларус 82.1» был помещён на стоянку с 2015 года и использовался АО «СМУ-Дондорстрой» для уборки снега. Подозреваемого обвиняют в краже в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет лишения свободы.Напомним, ранее мы писали, что