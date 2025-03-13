Сейчас ласка ещё в своей зимней белой шубке, но с приходом лета её шерсть изменится на коричневую.

Во парке «Дружба» Владимирской области недавно была замечена ласка, попавшая в объектив фотографа Александра Куликова. Камера засняла, как животное вышло на охоту: сначала оно осматривало норки в поисках добычи, а затем резко поймало крысу и потащило её в укромное место.Интересно, что сейчас ласка ещё в своей зимней белой шубке, но с приходом лета её шерсть изменится на коричневую.Напомним, ранее мы писали, что