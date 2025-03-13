Она создавала заказы с нескольких аккаунтов, а затем возвращала дешевые реплики вместо оригиналов.
Во Владимирской области 67-летняя женщина, работающая в пункте выдачи товаров известного маркетплейса, была поймана на мошенничестве. Она создавала заказы с нескольких аккаунтов, а затем возвращала дешевые реплики вместо оригиналов. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.
Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.
Несмотря на уверенность в том, что её схема останется незамеченной, обман вскрылся, и теперь против неё возбуждено уголовное дело.
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