Она создавала заказы с нескольких аккаунтов, а затем возвращала дешевые реплики вместо оригиналов.

Во Владимирской области 67-летняя женщина, работающая в пункте выдачи товаров известного маркетплейса, была поймана на мошенничестве. Она создавала заказы с нескольких аккаунтов, а затем возвращала дешевые реплики вместо оригиналов. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону.Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.Несмотря на уверенность в том, что её схема останется незамеченной, обман вскрылся, и теперь против неё возбуждено уголовное дело.Напомним, ранее мы писали, что