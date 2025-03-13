Это рекордные показатели для начала марта.

Во Владимире прогнозируют до +15 градусов днем в пятницу, 14 марта. Это рекордные показатели для начала весны.Утром воздух прогреется до +11 градусов, в вечерние часы похолодает до +6. Возможны слабые дожди.«Отметим, что происходящее — прямое следствие изменений климата. Мы провели небольшое исследование: если в холодную эпоху 19 века оттепельный март случался лишь раз в 27 лет, то теперь это практически регулярное явление», — указали в центре «Фобос».Уже в выходные аномальное тепло отступит. 15 и 16 марта прогнозируют от -1 до +5 градусов. На следующей неделе погода вернется в климатическую норму.