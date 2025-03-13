Информация появилась на сайте ведомства 13 марта.

Во Владимирской области сотрудники Росгвардии попросили жителей подарить оружие участникам спецоперации.Информация появилась на сайте ведомства 13 марта. Владельцы огнестрельного длинноствольного оружия и боеприпасов могут отправить их в зону проведения боевых действий через подразделения лицензионно-разрешительной работы. Для этого составляют договоры пожертвования и акты приема-передачи.Такое оружие нужно на СВО для борьбы с беспилотниками. Идеально подходят многозарядные ружья 12 калибра, они эффективнее против БПЛА.Отечественные производители уже начали выпуск боеприпасов к ним.