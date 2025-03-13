Об этом сообщил глава Дмитрий Наумов.

Во Владимире только 60% дорожной сети находятся в нормативном состоянии.Об этом рассказал глава города Дмитрий Наумов в ходе отчета о деятельности администрации. В выступлении он использовал термин «дорожный каркас». Протяженность 650 дорог во Владимире составляет 446 километров.268 километров на данный момент находятся в нормативном состоянии.«Нам ещё есть над чем работать», — уточнил Наумов.В ходе отчетного периода в городе отремонтировали больше 20 километров дорог. Установлены два светофора — на Большой Нижегородской улице и улице Егорова. Общая стоимость работ составила 578 млн рублей.