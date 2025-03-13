34-летнего создателя вредоносных компьютерных программ поймали сотрудники ФСБ Владимирской области. Мужчина на этой деятельности зарабатывал деньги, сообщает служба безопасности.

34-летнего создателя вредоносных компьютерных программ поймали сотрудники ФСБ Владимирской области. Мужчина на этой деятельности зарабатывал деньги, сообщает служба безопасности. Установлено, что специалист взломал лицензионное программное обеспечение модема одной из торговых марок, чтобы нейтрализовать средства защиты информации, а затем продать. В августе прошлого года было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 273 УК России (создание, использование