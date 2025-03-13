«Ростелеком» организовал серию уроков по кибербезопасности для школьников Владимира. Занятия прошли в областной библиотеке для детей и молодежи. Специалисты провайдера рассказали

«Ростелеком» организовал серию уроков по кибербезопасности для школьников Владимира. Занятия прошли в областной библиотеке для детей и молодежи. Специалисты провайдера рассказали подросткам об угрозах, которые таит цифровое пространство, методах защиты персональных данных, а также о важности использования надежных паролей и лицензионных антивирусных программ. Полученные знания дети закрепили в игре-викторине. Самые активные ее участники получили полезные призы от