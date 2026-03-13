Мужчина признал вину полностью.

Во Владимире в Ленинский районный суд передали дело 28‑летнего гражданина Беларуси, который в нетрезвом виде устроил серьезное ДТП. Из‑за него серьезно пострадал человек. Мужчина признал вину полностью.Вечером 6 ноября прошлого года водитель «Ситроен С5» выпил 4 рюмки водки, а потом сел за руль и поехал по трассе Р‑132 «Золотое кольцо». На участке у микрорайона Юрьевец он отвлекся, вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу Веста». От удара та столкнулась со следовавшим позади «Шевроле Нива».Водитель «Лады» получил тяжелые травмы. У него диагностировали сотрясение мозга, переломы грудины, ребер и бедренной кости. Обвиняемому грозит до 7 лет лишения свободы.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .