Во Владимирской области предотвратили серию атак на инфраструктуру связи. ФСБ задержала 20‑летнего гражданина одной из стран Центральной Азии, который поджег базовую станцию сотовой связи во Владимире. По версии следствия, злоумышленник получил заказ через мессенджер, анонимный собеседник пообещал ему плату за уничтожение оборудования сотовых вышек в регионе.Преступление случилось 8 февраля 2026 года. Фигурант поджег оборудование базовой станции в областном центре. После этого он попытался скрыться и был пойман уже в Челябинской области. Обещанных денег преступник так и не получил.Против молодого человека возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, совершенная в целях подрыва экономической безопасности РФ). Суд отправил его под стражу. Сейчас спецслужбы проверяют, планировал ли обвиняемый другие подобные атаки.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .