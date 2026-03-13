Во Владимире приведут в порядок сразу 10 участков.

В этом дорожном сезоне по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» во Владимирской области обновят 196,6 км дорог. Из них 6,2 км — это участки местной сети в четырех населенных пунктах: Владимире, Камешково, Собинке и Юрьеве‑Польском.Во Владимире приведут в порядок сразу 10 участков — от улицы Героя России Романа Кутузова до Спортивного переулка. В Камешково модернизируют две дороги — по улицам Железнодорожной и Свердлова. В Собинке обновят отрезок улицы Димитрова, а в Юрьеве‑Польском — участок улицы Покровской (от улицы Артиллерийской до улицы Герцена).