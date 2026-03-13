Семья фермера Джона Кописки и завод «Бетал» совместно с ООО «СТС» отправили очередную баню нашим защитникам в зоне СВО, сообщают в правительстве области. Помощь ушла в 106 полк ВДВ,

