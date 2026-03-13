В итоге прокурору удалось добиться представления с требованием сделать перерасчет.

В Муроме теплоснабжающая организация серьезно нарушила нормы ЖКХ. Из‑за ремонтных работ жители 25 многоквартирных домов, а также двух школ и детских садов остались без тепла и горячей воды больше чем на 34 часа. А это намного выше допустимого лимита: по нормативам перерыв в горячем водоснабжении не должен превышать 8 часов в месяц, а в отоплении — 24 часов.В итоге прокурору удалось добиться представления с требованием сделать перерасчет за некачественные услуги. А еще на виновное лицо завели административное дело по ч. 2 ст. 7.23 КоАП РФ — за нарушение режима обеспечения коммунальными услугами.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .