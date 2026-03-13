Вернувшись из дальней поездки, чукча рассказывает родственникам:
Про нас там ходит много разных анекдотов. Но не стоит волноваться - 99 процентов из них какие-то непонятные.
Вот в Германии, я слышал, улицы с мылом моют?
- Это же надо так загадить страну!
Больной, которому должны были удалять аппендицит, в ужасе выскакивает из операционной.
- Что случилось?
- Да медсестра говорит: ""Не волнуйтесь вы так, операция очень
простая, все будет нормально!""
- Ну и что? Она просто хотела вас успокоить!
- Так она это не мне сказала, а хирургу!
- Вы знаете, к моей дочери посватались сразу два молодых человека: инженер и врач.
- Да? И кому улыбнулось счастье?
- Врачу. Дочь выбрала инженера.
- Официант! Кажется, я хватил лишнего. Принесите чего-нибудь отрезвляющего.
