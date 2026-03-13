Российские парламентарии приняли закон о внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, дополнив список имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Российские парламентарии приняли закон о внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, дополнив список имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.Отныне у многодетных семей нельзя отобрать за долги единственное транспортное средство. Кроме того, изъятию не подлежит и земельный участок, бесплатно предоставленный в качестве меры социальной поддержки должнику, воспитывающему трёх и более детей.«Считаю, что принятый нами закон поможет улучшить правовую поддержку многодетных семей и усилит их социальную защиту», — написал на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.