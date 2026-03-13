Контракт на сумму более 70 млн рублей заключили еще в декабре 2022 года.

В Собинке под пристальным вниманием прокуратуры идет строительство поликлиники. Объект возводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение».Контракт на сумму более 70 млн рублей заключили еще в декабре 2022 года, сдать поликлинику должны были до 1 декабря 2025‑го. Подрядчик, ООО «МБ ИНЖИНИРИНГ», после первых замечаний прокуратуры ускорил работы: запустил блочно‑модульную котельную, завершил монтаж электроснабжения и системы дымоудаления, заключил договоры на поставку части медоборудования и газа.Но сроки все равно сорваны. При проверке 4 марта выяснилось, что в здании до сих пор не поставили двери и внутренние витражи, а часть медицинского оборудования так и не привезли. Из‑за этого прокуратура снова внесла представление подрядчику.Теперь завершение стройки социально значимого объекта остается на строгом контроле Собинской межрайонной прокуратуры.