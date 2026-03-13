Заходит молодой человек в бар, садится за столик, выпивает. К нему подходят две симпатичные девушки:
- Ой! Молодой человек, мы вас узнали! Вы - Сергей Есенин!!!
- Да, я Сергей Есенин.
- Ой, а вы могли бы прямо сейчас изобразить что-нибудь поэтическое?
Есенин окидывает бар взглядом, замечает пьяного мужика, спящего на соседнем столе, и так пафосно выдает:
- Лежит безжизненное тело на нашем жизненном пути!!!
Мужик поднимает голову:
- Тебе, м#&@к, какое дело? Бери бл@#$й и уходи!!!
- Ладно, девченкики, пойдемте, это Пушкин!
