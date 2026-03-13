29-летний водитель такси из Владимира ранее уже помогал правоохранителям пресечь преступление телефонных аферистов. Случай произошёл в конце января этого года. Таксист заметил, что его

29-летний водитель такси из Владимира ранее уже помогал правоохранителям пресечь преступление телефонных аферистов. Случай произошёл в конце января этого года. Таксист заметил, что его пассажир перед посадкой в машину забрал пакет у пожилой женщины. Об этом водитель такси сообщил полиции. Выяснилось, что в машину к нему сел курьер, который взял у местной жительницы 1,5 млн.