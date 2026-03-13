13 и 14 марта в Городском центре здоровья на улице Мира проходит XXIII Всероссийский турнир по самбо среди юношей 12–14 лет. Соревнования посвящены памяти выдающегося владимирского тренера

13 и 14 марта в Городском центре здоровья на улице Мира проходит XXIII Всероссийский турнир по самбо среди юношей 12–14 лет. Соревнования посвящены памяти выдающегося владимирского тренера Владимира Анисимова, сообщили организаторы. В турнире участвуют более 300 юных спортсменов из 25 регионов России. Победители получат путевку на первенство страны. Вход для зрителей свободный. Владимир Осипович Анисимов