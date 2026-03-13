Во Владимире в Октябрьский районный суд передали дело 34‑летнего электросварщика, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Все произошло в декабре прошлого года в одном из баров города: мужчина ударил 41‑летнего посетителя кулаком по лбу, тот упал и ударился головой о ножку стола.Конфликт начался из‑за попытки потерпевшего завести беседу с друзьями обвиняемого. После удара пострадавший получил тяжелую черепно‑мозговую травму с кровоизлиянием в мозг и скончался на месте. Сотрудники бара не смогли привести его в чувство. Сам обвиняемый сразу покинул заведение, но вскоре его задержали. Мужчина полностью признал вину и заявил, что не хотел смерти собеседника, якобы удар нанёс «в воспитательных целях».Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы. Суд начнёт рассмотрение дела в ближайшее время.