Сотрудники УФСБ по Владимирской области задержали 21-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии, подозреваемого в поджоге базовой станции сотовой связи во Владимире. Мужчину завербовали через мессенджер, пообещав деньги, но обещанного он так и не получил. По версии следствия, в феврале 2026 года анонимный собеседник в соцсети предложил молодому человеку за вознаграждение совершить поджог вышек сотовой