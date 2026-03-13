16-18 марта в рамках проекта «Больше, чем работа» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» во Владимирской области состоится профориентационный тур «Сердцебиение профессии». Этот

16-18 марта в рамках проекта «Больше, чем работа» программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» во Владимирской области состоится профориентационный тур «Сердцебиение профессии». Этот проект организован для выпускников школ, которые планируют поступление в медицинские вузы. Будущих медиков познакомят с работой региональной системы здравоохранения и дадут практические советы по поступлению в вузы на целевое обучение от регионального Минздрава.