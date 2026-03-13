Авария произошла в 03:00 — фура двигалась из Владимира в сторону Мурома.

13 марта на 314‑м километре трассы М‑12 «Восток» в Муромском районе столкнулись грузовик «Скания» с полуприцепом «Кроне» и легковой автомобиль «Хендай». Авария произошла в 03:00 — фура двигалась из Владимира в сторону Мурома, когда врезалась в попутный «Хендай».В результате ДТП серьезные травмы получили трое человек. Водитель «Хендая» и пассажир «Скании» (1989 г. р.) попали в больницу, а водителю грузовика назначили амбулаторное лечение.Сейчас сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Муромский» выясняют все обстоятельства происшествия.