По прогнозу синоптиков Владгидрометцентра, сегодня, 13 марта, в регионе ожидается до плюс 15 градусов днём. В субботу, 14 марта, ночью около 0 °С, а днём термометры покажут до 14 градусов тепла. В воскресенье, 15 марта, ночью около 0 °С, а днём до плюс 12. Осадков в выходные не ожидается. Но такая аномально тёплая погода скоро