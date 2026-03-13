Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла вечером 15 декабря 2025 года

Во Владимире завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла вечером 15 декабря 2025 года в Снэк-баре на улице Большой Московской. По информации СК РФ по Владимирской области, обвиняемый вместе со знакомыми выпивал алкоголь в заведении. Между их компанией и другим посетителем – 42-летним жителем микрорайона