Это связано с проведением пробега

14 апреля в Костроме ограничат движение транспорта.Как сообщают в администрации города, это связано с проведением легкоатлетического пробега. Мероприятие посвящено 95-летию образования общества «Динамо». С 10 до 12 часов в городе ограничат движение всех видов транспорта на следующих участках:на улице Крестьянской от улицы Ивановской до улицы Дзержинского;на улице Дзержинского от улицы Крестьянской до улицы Овражной;на улице Овражной от улицы Ивановской до улицы Дзержинского.