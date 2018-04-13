Компания Аэрофлот опровергла информацию об отмене полетов в США. Перевозчик не собирается терять популярное направление.

Компания "Аэрофлот" опровергла информацию оботмене полетов в США. Перевозчик не собирается терять популярное направление.Накануне, 12 апреля в телеграм-канале Mash появилосьсообщение о том, что "Аэрофлот" уже в июне этого может прекратитьполеты в США из-за отсутствия виз у экипажей. "У компании достаточноеколичество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочногоавиасообщения между странами", – сообщили в пресс-службе крупнейшего российскогоперевозчика.Новостьоб отмене полетов в США появилась на фоне сильного охлаждения отношениймежду Россией и Западом. В том числе, говорилось и об искусственном затягивании в выдаче американских виз россиянам.Между тем в американском посольстве вМоскве опровергли сообщения об отказе в выдаче виз сотрудникам"Аэрофлота". Представитель дипведомства Андреа Каланотметила в интервью , что все российские граждане, включая сотрудников "Аэрофлота"могут обращаться за визами США в американские посольства и консульства влюбых точках мира.Из российских авиакомпаний в Штаты сейчас летаеттолько "Аэрофлот", являющийся лидером воздушных перевозок в России. В2016 году компания перевезла 29 миллионов пассажиров.Авиаперевозчик располагает одним из самых молодыхсамолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Компания входит в числомировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.В конце марта "Аэрофлот" объявил о переходена летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27октября. В новом сезоне авиаперевозчик будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в52 страны мира.