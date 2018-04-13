Компания Аэрофлот опровергла информацию об
отмене полетов в США. Перевозчик не собирается терять популярное направление.
Компания "Аэрофлот" опровергла информацию об
отмене полетов в США. Перевозчик не собирается терять популярное направление.
Накануне, 12 апреля в телеграм-канале Mash появилось
сообщение о том, что "Аэрофлот" уже в июне этого может прекратить
полеты в США из-за отсутствия виз у экипажей. "У компании достаточное
количество экипажей с открытыми визами США для обеспечения долгосрочного
авиасообщения между странами", – сообщили в пресс-службе крупнейшего российского
перевозчика.
Новость
об отмене полетов в США появилась на фоне сильного охлаждения отношений
между Россией и Западом. В том числе, говорилось и об искусственном затягивании в выдаче американских виз россиянам.
Между тем в американском посольстве в
Москве опровергли сообщения об отказе в выдаче виз сотрудникам
"Аэрофлота". Представитель дипведомства Андреа Каланотметила в интервью , что все российские граждане, включая сотрудников "Аэрофлота"
могут обращаться за визами США в американские посольства и консульства в
любых точках мира.
Из российских авиакомпаний в Штаты сейчас летает
только "Аэрофлот", являющийся лидером воздушных перевозок в России. В
2016 году компания перевезла 29 миллионов пассажиров.
Авиаперевозчик располагает одним из самых молодых
самолетных парков в мире. Он насчитывает 228 лайнеров. Компания входит в число
мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов.
В конце марта "Аэрофлот" объявил о переходе
на летнее расписание полетов, которое будет действовать с 25 марта по 27
октября. В новом сезоне авиаперевозчик будет выполнять рейсы по 146 маршрутам в
52 страны мира.